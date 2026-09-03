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Путин на полях ВЭФ провел встречу с президентом Индонезии

Путин на полях ВЭФ провел встречу с президентом Индонезии

Россия и Индонезия много лет успешно сотрудничают в различных сферах экономки и ведут активную работу на международных площадках, подчеркнул Владимир Путин в ходе переговоров с Прабово Субианто, которые прошли на полях Восточного экономического форума.

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