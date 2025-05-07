"Крыша поехала": бородач в камуфляже публично призывал убивать русских

Такие видео он записывал из отеля в Омске, а извинительные — уже из больницы.В Омской области совместными усилиями Центра по борьбе с экстремизмом УМВД и УФСБ России были выявлены видеоматериалы в интернете, содержащие призывы к экстремистской деятельности.