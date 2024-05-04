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«Замучались пыль глотать»: граждане России возвращаются домой

«Замучались пыль глотать»: граждане России возвращаются домой

Агентство Bloomberg подвело итог метаниям наших бегунков по заграницам: коротко говоря, они массово едут в Россию.

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Комментарии
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М
Мария
Зачем их пускать? Пусть валят в Израиль! Не нужна нам вся эта шваль продажная!
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12 час.
Аршак Меликджанян
ну а если попробуют устроить новые беспорядки, есть проверенный вариант, китайский, площадь Тянь........., после надолго в их тупые безграмотные головы всё придёт в норму. ВЛАСТЬ может быть всякой,  НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛАБОЙ,
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11 час.
Наталия
Есть ли гарантия, что они опять не разбегутся как крысы, если решат, что что-то угрожает их драгоценной шкуре? Это очень ненадежная прослойка в нашем обществе, занимающая место где-то между зажравшимися чиновниками и теми, кто честно воюет и трудится для победы. И насчет их незаменимости тоже лукавство, поскольку за эти два года хорошо справились и без них. Чем они мотивируют свои решения вернуться в Россию? Их не устраивают только цены и бытовые трудности за бугром, которых они не ожидали, поэтому решили вернуться. Им все равно, где находиться, лишь бы ублажать свои потребности в жратве и комфорте. Это граждане России только по паспорту, они те, кого Сталин называл &quot;безродными космополитами &quot; Поведутся на любые посулы, продадутся за 30 серебреников.
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9 час.

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