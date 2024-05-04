«Замучались пыль глотать»: граждане России возвращаются домой

Наталия

Есть ли гарантия, что они опять не разбегутся как крысы, если решат, что что-то угрожает их драгоценной шкуре? Это очень ненадежная прослойка в нашем обществе, занимающая место где-то между зажравшимися чиновниками и теми, кто честно воюет и трудится для победы. И насчет их незаменимости тоже лукавство, поскольку за эти два года хорошо справились и без них. Чем они мотивируют свои решения вернуться в Россию? Их не устраивают только цены и бытовые трудности за бугром, которых они не ожидали, поэтому решили вернуться. Им все равно, где находиться, лишь бы ублажать свои потребности в жратве и комфорте. Это граждане России только по паспорту, они те, кого Сталин называл "безродными космополитами " Поведутся на любые посулы, продадутся за 30 серебреников.