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ВФЛА: «По имеющейся у нас информации, Богданова последние годы проживает с мужем в США. Она никогда не выступала за сборную России»

Ранее стало известно, что World Athletics разрешила бегунье из России Алсу Леннеман (Богдановой) выступать за США.

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