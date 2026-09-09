Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Операция «Цитадель»: почему немцы считают, что Красная Армия проиграла Курскую битву

В советской, а затем и в российской историографии Курская битва — это точка невозврата. После неё стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, а вермахт уже не мог оправиться от потерь.

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