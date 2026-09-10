Песков: угроза борту Зеленского оказалась выдумкой

Информация о том, что самолету украинского президента Владимира Зеленского якобы угрожал беспилотник в аэропорту Кишинева, была ложной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россиянам объясни...
- Невзорова* внесли...
- Басков в свой юби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым