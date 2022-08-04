Цифровой напалм: Какую цену заплатит Россия за массовые утечки баз данных

По оценкам аналитиков компании "РТК-Солар", выступающей национальным провайдером сервисов и технологий кибербезопасности, после начала спецоперации на Украине в нашей стране резко выросло число инцидентов в сфере информационной безопасности.
По оценкам аналитиков компании "РТК-Солар", выступающей национальным провайдером сервисов и технологий кибербезопасности, после начала спецоперации на Украине в нашей стране резко выросло число инцидентов в сфере информационной безопасности.
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