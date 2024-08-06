РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    По всем Божьим законам разрешение на изображение Божией Матери скульптор должен был просить у Патриарха. И если бы по...Скульптура Божией...
  • Борис Тросницкий
    "...украинские танки ездят на русской нефти, а Украина почти полностью зависит от импорта горючего..."   "От военной ...Как избавиться от...
  • Владимир Карпов
    Эх ...!!! Много говорильни, много слов, а дела мало !!! Сейчас Россия напоминает брошенную всеми беспомощную собаку, ...Бойцы СВО предупр...

Бойцы СВО предупредили многонационалов и тожероссиян

Бойцы СВО предупредили многонационалов и тожероссиян

Как отмечал год назад в материале «Мигрантский беспредел, дальше будет только хуже», русских в России продолжают убивать, насиловать, грабить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
Давить нужно - зачищать - санировать  от дегенератов  страну .... , с  их кураторами во власти .... , поименно  каждого вытаскивая на свет ....  !
Ответить
13 час.
Владимир Карпов
Эх ...!!! Много говорильни, много слов, а дела мало !!! Сейчас Россия напоминает брошенную всеми беспомощную собаку, которую пинают и издеваются все, кому не лень, в её собственной конуре ...!!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх