Бойцы СВО предупредили многонационалов и тожероссиян

Давить нужно - зачищать - санировать от дегенератов страну .... , с их кураторами во власти .... , поименно каждого вытаскивая на свет .... !

Владимир Карпов

Эх ...!!! Много говорильни, много слов, а дела мало !!! Сейчас Россия напоминает брошенную всеми беспомощную собаку, которую пинают и издеваются все, кому не лень, в её собственной конуре ...!!!