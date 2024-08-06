Как отмечал год назад в материале «Мигрантский беспредел, дальше будет только хуже», русских в России продолжают убивать, насиловать, грабить.
Бойцы СВО предупредили многонационалов и тожероссиян
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Давить нужно - зачищать - санировать от дегенератов страну .... , с их кураторами во власти .... , поименно каждого вытаскивая на свет .... !
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13 час.
Владимир Карпов
Эх ...!!! Много говорильни, много слов, а дела мало !!! Сейчас Россия напоминает брошенную всеми беспомощную собаку, которую пинают и издеваются все, кому не лень, в её собственной конуре ...!!!
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13 час.
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