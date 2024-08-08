"Суджа в хлам". Как жители Курской области и эксперты оценивают события в регионе

Александр Лагуткин

Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть значительную группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. С такими средствами разведки! Кому было непонятно для чего её собирают? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Надеюсь, что будет "разбор полетов" и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?