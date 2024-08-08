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"Суджа в хлам". Как жители Курской области и эксперты оценивают события в регионе

"Суджа в хлам". Как жители Курской области и эксперты оценивают события в регионе

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть значительную группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. С такими средствами разведки! Кому было непонятно для чего её собирают? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы &quot;опустить&quot; нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум.    Надеюсь, что будет &quot;разбор полетов&quot; и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?
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