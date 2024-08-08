Иностранные специалисты называют вторжение ВСУ "пустой тратой людей и ресурсов" Третьи сутки на территории Курской области идут бои с подразделениями ВСУ, захватившими и удерживающими часть территории Суджинского района.
"Суджа в хлам". Как жители Курской области и эксперты оценивают события в регионе
Комментарии
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Александр Лагуткин
Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть значительную группировку врага на границе, всего в 9 км от российских населенных пунктов. С такими средствами разведки! Кому было непонятно для чего её собирают? Боюсь подумать, что это было сделано намеренно, чтобы "опустить" нового министра в отместку за разгром воровской банды в МО. Хотя после убийства Пригожина с его командирами-героями, всякие мысли приходят на ум. Надеюсь, что будет "разбор полетов" и конкретные выводы с целью исправить ситуацию!?
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