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Возвращение «самого сильного интервьюера звезд» на ТВ: Юлия Меньшова снова появится на экранах

Возвращение «самого сильного интервьюера звезд» на ТВ: Юлия Меньшова снова появится на экранах

Звезда будет вести авторское шоу под названием «Сама Меньшова».Один из самых популярных в России интервьюеров Юлия Меньшова вернется на ответственное телевидение уже в июне текущего года, сообщает «Комсомолка».

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