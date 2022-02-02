В России назвали условие для войны США на Украине

Фото: Pixabay «Военная мысль»: США назовут целесообразным конфликт на Украине при коалиции стран НАТО США могут назвать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, которые готовы воевать с Россией.
Фото: Pixabay «Военная мысль»: США назовут целесообразным конфликт на Украине при коалиции стран НАТО США могут назвать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, которые готовы воевать с Россией.
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