Никушор Дан поддерживает перевооружение Европы, но румынские войска на Украину не пошлет

Признанный избранным президент Румынии Никушор Дан сделал заявление относительно отправки вооруженного контингента своей страны на Украину в составе так называемых миротворческих сил от «коалиции желающих».
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