Наводчица и посредник? Украинская жена стрелявшего в Фицо террориста попыталась сбежать

Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами. Славик ЯблочныйИз Бани - выхода нет, совсем, ага! Вчера 08:28 47 11714 **** Сегодня в покушении на премьер-министра Словакии Фицо был официально обнаружен украинский след: Cловацкая полиция получила скриншоты переписки жены террориста с украинскими спецслужбами.