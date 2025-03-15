Штормовой удар по Москве: ветер ломал деревья и срывал крыши

В пятницу на Москву обрушился мощный шторм, вызвав значительный ущерб городской инфраструктуре. По данным экстренных служб, зафиксировано 24 случая повреждений, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии