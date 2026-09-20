Действительно ли Деми Мур отрезала свои длинные волосы? Micro-bob снова становится главным каре

Легендарные длинные волосы Деми Мур снова оказались под вопросом. На показе Thom Browne в Нью-Йорке актриса появилась с гладким каре до подбородка — и напомнила, что короткая стрижка этой осенью снова претендует на статус главной beauty-идеи.
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