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Царьград

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Мовсар Евлоев бросил вызов Волкановски на UFC 333 в Абу-Даби

Мовсар Евлоев бросил вызов Волкановски на UFC 333 в Абу-Даби

Русский боец UFC Мовсар Евлоев готовится к поединку с Александром Волкановски, который пройдет 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 333.

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