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США полагают, что удары по Киеву, Одессе и Днепру, это месть за попытку атаковать вертолет Путина, может и так… Ладно хоть «Орешником» не вдарили!

США полагают, что удары по Киеву, Одессе и Днепру, это месть за попытку атаковать вертолет Путина, может и так… Ладно хоть «Орешником» не вдарили!

В потрясающем водовороте событий, Дональд Трамп решил, что массированный удар по Киеву — это «справедливая месть» за попытку атаковать вертолет Владимира Путина дронами.

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