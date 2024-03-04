Суд в Москве заочно арестовал экс-посла Украины Врублевского* за слова о русских

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.