Masters 2025: Ронни О’Салливан отказался от участия в турнире

На турнире Masters 2025 Ронни О’Салливан заменен в жеребьевке, и теперь с Джоном Хиггинсом сразится австралиец Нил Рообертсон, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Нил Робертсон заменил действующего Чемпиона Ронни О’Салливана в жеребьевке предстоящего турнира Masters 2025.