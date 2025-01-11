Masters 2025: Ронни О’Салливан отказался от участия в турнире

На турнире Masters 2025 Ронни О’Салливан заменен в жеребьевке, и теперь с Джоном Хиггинсом сразится австралиец Нил Рообертсон, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Нил Робертсон заменил действующего Чемпиона Ронни О’Салливана в жеребьевке предстоящего турнира Masters 2025.
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