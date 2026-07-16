В тот день, четвертого апреля 1949 года, когда в Вашингтоне был основан западный военный союз, известный как НАТО, европейский континент начал разделяться.
Одержима Россией. Европа становится опасна и для себя, и для мира
Комментарии
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Артем Казаков
это само собойНо это суть Европейской цивилизации,с самого момента её зарождения,от античной Аттики и Рима,до капиталистических держав
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1 м.
Артем Казаков
ну наверное,потому что это синонимы и термином пакт,обозначается зафиксированный на бумаге договор))))
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1 м.
Игорь Кузнецов
В руководстве США чётко поняли - следует предотвратить взаимоуничтожение в ходе ядерной войны, но ещё не поняли одного - Россия будет вынуждена применить ЯО в случае вооружённого противостояния с евроНАТО, во что европейские политики не хотят верить. Полагаются на то, что обойдётся ударами обычным вооружением и капитуляцией России. А это значит что США также будут уничтожены вместе с Европой и Россией. Остальным тоже недолго жить останется в "новом мире".
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