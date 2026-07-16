Одержима Россией. Европа становится опасна и для себя, и для мира

Игорь Кузнецов

В руководстве США чётко поняли - следует предотвратить взаимоуничтожение в ходе ядерной войны, но ещё не поняли одного - Россия будет вынуждена применить ЯО в случае вооружённого противостояния с евроНАТО, во что европейские политики не хотят верить. Полагаются на то, что обойдётся ударами обычным вооружением и капитуляцией России. А это значит что США также будут уничтожены вместе с Европой и Россией. Остальным тоже недолго жить останется в "новом мире".