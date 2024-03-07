Популярная актриса рассказала о непростых семейных отношениях

Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, став мачехой. По словам знаменитости, сейчас у нее хорошие отношения с приемными детьми, но путь к этому был непростым.
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