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В МОК рассказали о мерах безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде

В МОК рассказали о мерах безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) проинформировала, что на летних Олимпийских играх - 2024, которые состоятся в Париже, будут приняты меры безопасности для всех делегаций, а также спортсменов, которые выступят на турнире в нейтральном статусе.

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