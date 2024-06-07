В МОК рассказали о мерах безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) проинформировала, что на летних Олимпийских играх - 2024, которые состоятся в Париже, будут приняты меры безопасности для всех делегаций, а также спортсменов, которые выступят на турнире в нейтральном статусе.