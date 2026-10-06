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ИА Регнум

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Боец Протока нес почти 10 км раненого сослуживца, укрываясь от дронов ВСУ

Боец Протока нес почти 10 км раненого сослуживца, укрываясь от дронов ВСУ

Штурмовик с позывным Протока группировки «Днепр» на запорожском направлении пронес раненного в ногу сослуживца несколько км, укрываясь от ударов украинских беспилотников.

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