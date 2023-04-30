Регион 29

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natali
    Коряжма...Этим летом улицы ...
  • ONIX
    Хорошее начинание, но не мешало бы еще показать важную роль отца в воспитании подрастающего поколенияВ Северодвинске п...
  • Леонид Ла Рошель
    Оп-па! Неприкасаемых начали "касаться", "богов" на землю опускают.СК России взял на...

В Архангельской области появится ещё один турмаршрут

В Архангельской области появится ещё один турмаршрут

С открытием железнодорожной станции «Юрьевский рубеж» в Плесецком округе путешественники смогут окунуться в историю легендарного места.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх