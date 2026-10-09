Две жительницы Запорожской области задержаны за переводы денег ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Две жительницы Запорожской области задержаны по подозрению в государственной измене.
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