В Прибалтике быстро нашли виновника катастрофы с утоплением техники на полигоне в Пабраде.Литва дружно скорбит по поводу безверменной кончины четырех американских вояк, которые утонули вместе со своим бронетранспортером в болоте на полигоне в Пабраде.
Delfi Литва: американские военные утонули в болоте из-за Путина
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
А еще русские виноваты, что при СССР не осушили эти болота.
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18 час.
MB
Marina Bubon
Конечно, ВВП лично вклинился в систему координат и , как Сусанин, завёл доблестных воинов в трясину🤣🤣🤣Россия, вперёд!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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18 час.
владимир трофимов
Конечно виноват,как услышали фамилию Путин так со страху и утонули.
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14 час.
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