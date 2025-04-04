Delfi Литва: американские военные утонули в болоте из-за Путина

В Прибалтике быстро нашли виновника катастрофы с утоплением техники на полигоне в Пабраде.Литва дружно скорбит по поводу безверменной кончины четырех американских вояк, которые утонули вместе со своим бронетранспортером в болоте на полигоне в Пабраде.