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Хакеры превратили холодильники французских супермаркетов в обогреватели

Хакеры за ночь подняли температуру в холодильниках и морозильных камерах нескольких сотен французских супермаркетов до 50 градусов, из-за чего продукты испортились, а в ряде магазинов начались пожары, сообщает Reuters.

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