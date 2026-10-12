Хакеры превратили холодильники французских супермаркетов в обогреватели

Хакеры за ночь подняли температуру в холодильниках и морозильных камерах нескольких сотен французских супермаркетов до 50 градусов, из-за чего продукты испортились, а в ряде магазинов начались пожары, сообщает Reuters.
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