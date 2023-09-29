Санкции против «АвтоВаз» не отпугнули партнеров с Востока — глава компании

Восточные партнеры «АвтоВАЗа» намерены продолжить сотрудничество, несмотря на включение компании в санкционный список США, заявил президент автопроизводителя Максим Соколов, 29 сентября сообщает РИА Новости.
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