Теракт в "Крокус Сити Холле": хронология событий

ТАСС/Стрингер Первые сообщения о стрельбе в Крокусе начали приходить после восьми вечера. Неизвестные появились на парковке перед комплексом и открыли огонь в сторону центрального входа, а затем зашли в здание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии