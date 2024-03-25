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Заноза

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Прощание с иллюзиями на руинах российско-японского добрососедства

Прощание с иллюзиями на руинах российско-японского добрососедства

В течение последних лет у нас в стране старались как-то смягчать проявление антироссийской политики и русофобской риторики японских властей в расчете на то, что-де в Токио одумаются и, в конце концов, поймут невыгодность ухудшения отношений с северной соседкой, ослабления экономического взаимодействия и нагнетания вооруженного противостояния Источник изображения: fondsk.

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