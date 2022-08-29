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29 августа кировчанам советуют не спорить, не конфликтовать, не жадничать, проявить скромность

29 августа кировчанам советуют не спорить, не конфликтовать, не жадничать, проявить скромность

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в понедельник, Ореховый спасПоследняя рабочая неделя августа начнётся жаркой, солнечной погодой: днём столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов, к ночи похолодает до +20.

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