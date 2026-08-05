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Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка

Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка

Возбуждено уголовное дело об атаке украинскими боевиками на больницу в ДНР. Об этом 5 августа заявила Официальный представитель СК России Светлана Петренко .

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Комментарии
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ВГ
Вадим Голышев
&quot;Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию&quot;, - заверили в ведомстве. СК делать нечего? Это враги, что можно от них ждать. Представьте, что во время 2-й мировой, организация, подобной СК, тратила ресурсы на расследования бомбардировок городов и убийства мирных жителей...
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