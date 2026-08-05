Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка

ВГ

Вадим Голышев

"Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию", - заверили в ведомстве. СК делать нечего? Это враги, что можно от них ждать. Представьте, что во время 2-й мировой, организация, подобной СК, тратила ресурсы на расследования бомбардировок городов и убийства мирных жителей...