Солдаты ВСУ устроили между собой перестрелку в Артёмовске

Подполковник в отставке Андрей Марочко рассказал агентству ТАСС, на основе чего он пришёл к такому выводуПодполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на западной окраине Артёмовска зафиксирован непродолжительный бой.