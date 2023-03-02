Царьград

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Солдаты ВСУ устроили между собой перестрелку в Артёмовске

Солдаты ВСУ устроили между собой перестрелку в Артёмовске

Подполковник в отставке Андрей Марочко рассказал агентству ТАСС, на основе чего он пришёл к такому выводуПодполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на западной окраине Артёмовска зафиксирован непродолжительный бой.

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