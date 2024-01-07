Нарушения ПДД пешеходами смогут фиксировать «умные светофоры»

О тестировании в Москве прототипа светофора, способного регистрировать нарушения правил дорожного движения безответственным пешеходом на переходе, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы Госавтоинспекции российской столицы.
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