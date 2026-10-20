НАЛЬЧИК, 20 октября. /ТАСС/. Постановку "Твой путь", которая рассказывает о пагубном влиянии наркотиков, впервые показали подросткам в Театре юного зрителя столицы Кабардино-Балкарии (КБР), передает корреспондент ТАСС.
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