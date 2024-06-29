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25 июля воспитанники ЛТО ´Маяк´ приняли участие в молодёжном конкурсе ´Движ_по_ правилам´.

25 июля воспитанники ЛТО ´Маяк´ приняли участие в молодёжном конкурсе ´Движ_по_ правилам´.

25 июля воспитанники ЛТО ´Маяк´ приняли участие в молодёжном конкурсе ´Движ_по_ правилам´, посвященному актуальной на сегодняшний день проблеме - организации и комплексной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, снижения количества ДТП с участием велосипедистов в летний период и повышения уровня безопасности дорожного движения.

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