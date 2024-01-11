PREMIER представил тизер и постеры с персонажами сериала «Прелесть»

Сериал с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым выйдет 18 января. «Прелесть», 2024 кадр из сериалаОнлайн-кинотеатр PREMIER представил тизер и характер-постеры нового остросюжетного сериала «Прелесть» производства Good Story Media.
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