В Японии допустили возможность нанесения превентивного удара по противнику

Национальная оборонная стратегия Японии может быть пересмотрена с учетом нанесения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 16 октября в интервью газете Yomiuri.
Национальная оборонная стратегия Японии может быть пересмотрена с учетом нанесения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 16 октября в интервью газете Yomiuri.
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