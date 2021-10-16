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В Японии допустили возможность нанесения превентивного удара по противнику

Национальная оборонная стратегия Японии может быть пересмотрена с учетом нанесения превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 16 октября в интервью газете Yomiuri.

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