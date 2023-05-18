США готовят санкции против 300 российских компаний, судов и самолетов

Новые антироссийские санкции США затронут около 300 компаний, лиц, самолетов и судов. Еще 70 предприятий из РФ и других стран попадут под экспортные ограничения, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Новые антироссийские санкции США затронут около 300 компаний, лиц, самолетов и судов. Еще 70 предприятий из РФ и других стран попадут под экспортные ограничения, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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