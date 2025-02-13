FT: ЕС боится, что Трамп заставит его платить за восстановление Украины

Руководство Европейского Союза высказывает опасения, что президент США Дональд Трамп исключит их из переговоров по разрешению конфликта на Украине, в то время как все финансовые обязательства по восстановлению страны могут лечь на плечи ЕС.
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