Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это далеко не бедные граждане,но видно как свиньи зажрались!Минюст РФ запусти...
  • Eduard
    При Сталине это называлось"Растрельный список" и онбыл прав,Минюст РФ запусти...
  • Eduard
    Занимайся лучще Америкой,мы у вас на Аляске пепеворот не устраивали и вы к нам не суйте нос!Болтон: Путин оде...

FT: ЕС боится, что Трамп заставит его платить за восстановление Украины

FT: ЕС боится, что Трамп заставит его платить за восстановление Украины

Руководство Европейского Союза высказывает опасения, что президент США Дональд Трамп исключит их из переговоров по разрешению конфликта на Украине, в то время как все финансовые обязательства по восстановлению страны могут лечь на плечи ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Разбила Украину оружие Запада,причем и Россию!
Ответить
1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Хахаха,теперь бл@ди пусть платят,чтоб в следующий раз включали мозги!
Ответить
1 д.
наверх