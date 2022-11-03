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Джейсон Тейтум, Тайлер Хирро и Мэтт Райан – в Топ-10 моментов матчей НБА 2 ноября

Джейсон Тейтум, Тайлер Хирро и Мэтт Райан – в Топ-10 моментов матчей НБА 2 ноября

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 2 ноября. Топ-10 возглавили Джейсон Тейтум («Бостон»), Тайлер Хирро («Майами») и Мэтт Райан («Лейкерс»).

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