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В контракте Сиди Сиссоко со «Сперс» гарантированы первые два сезона

«Сан-Антонио» этим летом подписал разыгрывающего Сиди Сиссоко (19 лет, 195 см). По информации журналиста Кита Смита, соглашение рассчитано на 3 сезона, первые 2 из них являются полностью гарантированными.

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