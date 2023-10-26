Балтику пишем, Арктика в уме. Как НАТО вписывает всех в антироссийский строй

Вступление Швеции в НАТО, о котором «альянс демократий» давно договорился со Стокгольмом, практически состоялось — Турция дала добро, несмотря на продолжение горячими скандинавскими парнями публичных акций по сожжению Корана, невыдачу курдских активистов и прочие моменты, которые в Анкаре постоянно называли категорически препятствующими такому расширению Североатлантического альянса.
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