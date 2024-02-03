Крысиный апокалипсис в Нью-Йорке: Как полчища грызунов атакуют Америку

А вы знаете, что Нью-Йорк — это город-миллионник? Но не только для людей. Согласно последним данным, в этом городе проживает как минимум 3 миллиона крыс! Причём сейчас их, похоже, больше, чем когда-либо! Почему город захлестнула волна грызунов? .