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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» проведет тренировочный лагерь в Испании

« Кливленд » проведет тренировочный лагерь перед сезоном-2026/27 в Малаге. Команда отправится на Коста-дель-Соль и будет готовиться к новому сезону с 30 сентября по 5 октября.

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