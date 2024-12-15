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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри о победе в Кубке конструкторов: «Путь наверх «Макларен» прошел явно намного быстрее, чем я ожидал изначально»

Австралиец признал, что два года назад, когда переходил в команду, не ожидал от «Макларена» столь быстрого прогресса и тем более победы в Кубке конструкторов.

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