Сечин: российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай

Россия — основной поставщик обогащенного урана в Китай, также она обеспечивает 20% импорта угля КНР. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ, его слова приводит ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Rating Group: Зал...
- В Калужской облас...
- Офтальмолог Казан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым