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Газета.ру

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Сечин: российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай

Сечин: российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай

Россия — основной поставщик обогащенного урана в Китай, также она обеспечивает 20% импорта угля КНР. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ, его слова приводит ТАСС.

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