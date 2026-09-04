Сечин: российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай

Россия — основной поставщик обогащенного урана в Китай, также она обеспечивает 20% импорта угля КНР. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ, его слова приводит ТАСС.