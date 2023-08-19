Бывший президент Франции Николя Саркози придерживается весьма непопулярной в Европе точки зрения о том, что Украину не стоит принимать в Европейский союз и НАТО.
Marianne: Саркози осмелился сказать про Украину то, о чём другие молчат
Комментарии
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Владимир Алтайцев
все они говорят умные слова,уйдя в отставку. А будь он президентом, вёл бы такую же политику, как Микрон, Шольц и прочая западная сволочь.
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15 час.
карла карлова
Саркази такой же нерукопожатный,как и макруша.На совести саркази смерть и предательство Каддафи.И все его разглагольствования блеф и вранье.Мерзская личность, о которой нечего вспоминать.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не надо восхищаться лицемером Саркомой - он предлагает провести ещё раз референдум в Крыму, на Донбассе и в Запорожье, но уже под наблюдением международной комиссии. То есть, наводнить Россию шпионами от Запада. А референдумы уже были, потому нам не нужно выбрасывать на ветер миллиарды рублей для этого.
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10 час.
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