Marianne: Саркози осмелился сказать про Украину то, о чём другие молчат

все они говорят умные слова,уйдя в отставку. А будь он президентом, вёл бы такую же политику, как Микрон, Шольц и прочая западная сволочь.

Саркази такой же нерукопожатный,как и макруша.На совести саркази смерть и предательство Каддафи.И все его разглагольствования блеф и вранье.Мерзская личность, о которой нечего вспоминать.

Владимир Алтайцев

Не надо восхищаться лицемером Саркомой - он предлагает провести ещё раз референдум в Крыму, на Донбассе и в Запорожье, но уже под наблюдением международной комиссии. То есть, наводнить Россию шпионами от Запада. А референдумы уже были, потому нам не нужно выбрасывать на ветер миллиарды рублей для этого.