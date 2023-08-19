Позитив для оптимистов

3 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Олейникова
    А почему эта техника не уничтожается, как только пересекла границу украины? Что, опять кого-то жалеем? А наших ребят ...Готовится решающи...
  • Александр Грелев
    Могу точно сказать и то,и дугое,и,боюсь-третье!!!NIUS: безумное пр...
  • Руслан Богомолов
    Нет, конечно же стали они беднее. Кто же спорит? Только вот благодаря нашим системным либералам и ЦБ всё наше прибывш...BI: Россия в прош...

Marianne: Саркози осмелился сказать про Украину то, о чём другие молчат

Marianne: Саркози осмелился сказать про Украину то, о чём другие молчат

Бывший президент Франции Николя Саркози придерживается весьма непопулярной в Европе точки зрения о том, что Украину не стоит принимать в Европейский союз и НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
все  они говорят умные слова,уйдя в отставку. А  будь он президентом, вёл  бы такую же политику, как Микрон, Шольц и прочая  западная  сволочь.
Ответить
15 час.
карла карлова
Саркази такой же нерукопожатный,как и макруша.На совести саркази смерть и предательство Каддафи.И все его  разглагольствования блеф и вранье.Мерзская  личность, о которой нечего вспоминать.
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
Не надо  восхищаться  лицемером  Саркомой - он предлагает  провести  ещё  раз референдум  в Крыму, на Донбассе  и в  Запорожье, но  уже  под наблюдением  международной комиссии. То есть, наводнить Россию шпионами от Запада. А референдумы  уже  были, потому  нам не нужно выбрасывать на ветер миллиарды  рублей  для  этого.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх