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Царьград

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Майские выходные: 75% женщин в России рады дополнительным дням отдыха

Майские выходные: 75% женщин в России рады дополнительным дням отдыха

Согласно исследованию, большинство русских поддерживает длинные майские выходные. Общее одобрение высказали 70% опрошенных, особенно женщины — 75%.

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