Воронеж отметит 440-летие без праздничного салюта

В субботу, 12 сентября, Воронеж отметит свой 440-й день рождения. Мэрия опубликовала праздничную программу: концерты, выставки, мастер-классы, День балета — и ни одного салюта.
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