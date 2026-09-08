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Воронежские новости

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Воронеж отметит 440-летие без праздничного салюта

Воронеж отметит 440-летие без праздничного салюта

В субботу, 12 сентября, Воронеж отметит свой 440-й день рождения. Мэрия опубликовала праздничную программу: концерты, выставки, мастер-классы, День балета — и ни одного салюта.

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